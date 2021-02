Tłumy na Krupówkach w Zakopanem. Komentarz posła Porozumienia AFP

- W zimie, gdy oddychamy, to nasz oddech błyskawicznie leci do góry - mówił w Polsat News poseł Porozumienia, Andrzej Sośnierz, komentując obrazki z Zakopanego, gdzie w weekend tłumy ludzi gromadziły się na Krupówkach. Od 12 lutego w Polsce otwarte są - w reżimie sanitarnym - hotele oraz stoki narciarskie, czego efektem był m.in. przyjazd dużej liczby turystów do stolicy polskich Tatr.