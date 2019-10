Kosiniak-Kamysz: Wielki mandat zaufania dla racjonalnego centrum

- To mandat zaufania dla Koalicji Polskiej, dla polski braterskiej, połączenia Polaków, przywrócenia braterstwa, przywrócenia dobrych relacji - mówił prezes PSL.

- Już dziś zapraszam wszystkich ludzi dobrej woli do tworzenia jeszcze szerszego bloku, jeszcze szerszej Koalicji Polskiej. Bo takie racjonalne centrum jest bardzo potrzebne - dodał Kosiniak-Kamysz.

- To jest sukces Polski. To jest wielka wspólnota ludzi dobrej woli i to jest najważniejsze. Polska musi być z przywróconym braterstwem, szanująca poglądy każdego Polaka. Taka Polska jest możliwa - stoimy po stronie państwa godnego, demokratycznego, państwa wolnego - mówił Kosiniak-Kamysz.

Według badania exit poll PSL uzyskał w wyborach 9,6 proc. poparcia co ma przełożyć się na 34 mandaty.