PSL buduje własny blok na wybory - Koalicję Polską

Wojna religijna zmieniła wyniki wyborów. Jesteśmy partia ludową, wierną tradycjom i ideałom chrześcijańskim - mówił lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Zapowiedział na jesienne wybory budowę bloku, na czele którego stanie PSL.

Koalicja ma być blokiem centrowym.

Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że w bloku tym PSL chce zgromadzić tych, którym bliskie są wartości chadeckie, narodowe, konserwatywne. - Nie wyciągamy ręki do partii rządzącej, raczej do bezpartyjnych samorządowców - mówił szef PSL.

Lider PSL zapowiedział, że jego zawsze bliskie są wartości chrześcijańskie, dlatego nie zgodzi się na żadną "wojenkę religijną".

Członkowie PSL i ewentualni współkoalicjanci mają jeździć do wyborców w terenie i tam przekonywać do swoich racji - od domu do domu, od targowiska do targowiska, od wsi do wsi - zapowiedział Kosiniak-Kamysz..

W Koalicji Polskiej ma być miejsce dla każdego, kto podziela wartości chrześcijańskie i demokratyczne. Jak powiedział Kosiniak-Kamysz, obecnie bardzo trudne jest zbudowanie koalicji w jednym bloku, dlatego byłoby lepiej, gdyby powstały dwa - blok centrowo-chadecki i lewicowo-liberalny.