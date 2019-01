Władysław Kosiniak-Kamysz: Jestem zwolennikiem szerokiej listy

- Coraz więcej osób w PSL skłania do budowy szerokiej listy opozycji na wybory do PE – mówi nam lider PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Rzeczpospolita: Jak będzie wyglądać formuła współpracy opozycji w tej kampanii - do PE?

Władysław Kosiniak-Kamysz: W piątek odbyło się spotkanie kierownictwa PSL. Wariant szerokiej listy zyskuje zwolenników.

A lista tylko PO-PSL nie byłaby zbyt łatwym wystawieniem się na atak, że to powrót do przeszłości?

Jestem zwolennikiem szerokiej listy. I coraz więcej osób w PSL do tego też się skłania.

W tej układance jest Nowoczesna?

Tak. Powinna być Nowoczesna, SLD, Unia Europejskich Demokratów. Nie stawiamy żadnych warunków do rozmów np. z PO, wbrew temu co podają niektóre media. Oczywiście jesteśmy z PO w jednej rodzinie politycznej - EPP - i to nam ułatwia rozmowy. Współrządzimy też w wielu województwach. Poszerzenie o nowych partnerów, przy zachowaniu godnego miejsca dla każdego z nich, może tylko taki blok koalicyjny wzmocnić.

