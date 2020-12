Donald Trump traci wpływy w Kongresie

Korespondencja z Nowego Jorku

W poniedziałek Izba Reprezentantów przeważającą liczbą głosów odrzuciła prezydenckie weto wobec ustawy o obronności National Defense Authorization Act (NDAA). Senat ma głosować w środę i jeżeli oddali sprzeciw prezydenta, co jest prawdopodobne, to będzie to pierwsze weto Donalda Trumpa odrzucone przez Kongres.