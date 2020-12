Wrocławska Rada Miasta z klubem prezydenta?

"Nasi przeciwnicy polityczni w Radzie Miasta podjęli w ostatnich dniach działania zmierzające do zmiany wyniku dzisiejszego głosowania w sprawie budżetu, które jak wiemy, mogło wywołać spore reperkusje. Z sygnałów, które do nas dotarły wynika, że co najmniej jeden z naszych radnych mógł być szantażowany" – napisał w oświadczeniu Michał Kurczewski, przewodniczący klubu radnych PiS we wrocławskiej Radzie Miasta.