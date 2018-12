PiS musi się słuchać o. Rydzyka

Nowa prawicowa partia może uniemożliwić PiS zwycięstwo w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Według sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej" respondenci w Polsce umiarkowanie interesują się wyborami do europarlamentu. Głosować zamierza 47 procent, aż 51 – nie.

W badaniu obrazującym wyniki wyborów w obecnym układzie partyjnym wygrywa PiS z 37-procentowym poparciem. Druga jest Koalicja Obywatelska z 34 procentami, a trzecia partia Roberta Biedronia – 7 procent. Czwarte SLD, potem PSL i Razem.

Strach przed Rydzykiem

Jednak w kolejnym zestawieniu, w którym uwzględniliśmy tworzony właśnie ruch Prawdziwa Europa, różnica między liderami maleje. PiS otrzymuje 34, a KO 33,9 procent. Ta różnica w przełożeniu na głosy respondentów w liczącej 1100 osób próbie to odpowiednio 176 do 175 głosów.

– To właściwie równe szanse na zwycięstwo, na remis – komentuje prof. Ewa Marciniak, politolog z UW (dlatego w infografice powyżej obu partiom przypisaliśmy 34 procent).

Warto też zwrócić uwagę, że w drugiej opcji rośnie wynik partii Biedronia – do ponad 8 procent. Jaka jest przyczyna tych różnic? W pytaniu pierwszym IBRiS zapytał respondentów o partie, które już zapowiedziały start i realnie istnieją, nawet jeśli formalnie partiami nie są – tak jak ruch Biedronia. To dlatego w drugim zastawieniu można było wskazać choćby Prawdziwą Europę – partię związaną z ojcem Rydzykiem, która dopiero złożyła wniosek o rejestrację. I choć w badaniu otrzymuje ona ledwie ponad 2 procent, może się stać przyczyną przegranej PiS w wyborach do PE.

Mocną zapowiedź ostrej walki prawicowych ugrupowań przedstawił już podpisany pod wnioskiem o rejestrację ugrupowania obecny eurodeputowany z list PiS Mirosław Piotrowski.

– Niestety, coraz częściej dowiadujemy się, że ważne decyzje o losach naszej ojczyzny zapadają poza jej granicami – mówił o rządach PiS w felietonie z cyklu „Myśląc ojczyzna", emitowanym w TV Trwam. Po czym zapewniał telewidzów, że poznał kulisy odwołania premier Beaty Szydło i ministra Jana Szyszki.

– Wręczając dymisję polskiemu ministrowi środowiska, premier wyjaśnił mu, że czyni tak, ponieważ domagał się tego Emmanuel Macron – stwierdził założyciel partii Prawdziwa Europa. Wśród decyzji, które zapadają za granicą, wymienił też wycofanie się Morawieckiego z prowadzenia szczytu COP24 oraz wyrzucenie do kosza nowelizacji ustawy o IPN, która popsuła nasze stosunki z Izraelem i światową wspólnotą żydowską. Takie interpretacje mogą być dla PiS zabójczą bronią.

– Potencjalna partia związana z o. Rydzykiem zabiera PiS wyborców prawicowych skupionych wokół organizacji pro-life i radykalnych środowisk – analizuje prof. Marciniak. – Do tej pory był to elektorat względnie zadowolony. Ale teraz pojawiają się kontrowersje. A dla PiS najważniejsze jest utrzymanie jedności na prawicy – dodaje.

Zmiany albo śmierć?

Z tym może być trudno. Od kilku tygodni „Nasz Dziennik" prowadzi kampanię przeciw rządowi i całemu PiS w związku z ustawą antyaborcyjną. Chodzi o brak reakcji partii na projekt obywatelski zaostrzający obecne przepisy. Wprawdzie prezes Jarosław Kaczyński mówił w Jachrance, że w tej kadencji tego tematu nie podejmie, ale ewentualne zaangażowanie się liderów pro-life (np. Kai Godek) po stronie nowej partii może spowodować, że PiS będzie zmuszone do kapitulacji... albo do pogodzenia się z przegraną w wyborach.

Problem ma też opozycja. By wygrać, musi posklejać to, co się połamało po rozłamie w Nowoczesnej. Była to akcja podjęta nieoczekiwanie i dość brutalna, co nie podoba się nawet niektórym członkom PO. – Jak patrzę na kalendarz, to jestem przerażony. Za pół roku są wybory – to najwyższy czas, by zacząć rozmawiać, budować minimum programowe i wspólne zobowiązania – mówił w programie #RZECZoPOLITYCE poseł Michał Szczerba z PO. ©?