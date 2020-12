Seksskandal z europosłem Szájerem nie zachwieje pozycji Orbána Viktor Orbán i József Szájer European Union - source:EP/ Fred Marvaux

Seksskandal w Brukseli z udziałem czołowego eurodeputowanego Fideszu to osobista tragedia dla premiera: József Szájer należał do grona najbardziej zaufanych. Ale pozycji Orbána to nie zachwieje.