Rosja: Budowanie żelaznej kurtyny

– Nigdy mi do głowy nie przyszło, że słynną frazę gribojedowskiego pułkownika Skałozuba (z utworu „Mądremu biada" – red.) „Kaprala dam wam za Woltera" będzie można tak dokładnie zrealizować, jak zamierzają to obecnie nasi parlamentarzyści – stwierdził zaskoczony rosyjski ekonomista Dmitrij Trawin.

– Pracownik Google'a czy student, który dostał zagraniczne stypendium, mogą być uznani za „zagranicznych agentów" jeśli podejmą się publicznej działalności społecznej czy politycznej – tłumaczy zawiłości nowych ustaw obrońca praw człowieka Lew Ponomariow. A obywatele uznani za agentów będą mieli ograniczone bierne prawo wyborcze czy obowiązek co pół roku składania sprawozdań finansowych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Jednocześnie wprowadzono inne ograniczenia. Na przykład kolejkę, w której często ustawiali się na ulicy aktywiści w Moskwie, by odbyć dozwoloną przez prawo „pojedynczą pikietę", również uznano za demonstrację.

Parlamentarzyści dobrali się też kolejny raz do internetu. Za „ograniczanie konstytucyjnego prawa obywateli Rosji do wolności słowa" grożą zablokowaniem Youtube'a, Twittera i Facebooka. Rosyjscy politycy oskarżyli ich o wprowadzenie cenzury, gdyż propagandowa telewizja Russia Today, ale też telewizyjny propagandysta Władimir Sołowiow zbierają na nich zbyt małą – ich zdaniem – widownię. Sołowiow przegrywa w popularności z opozycjonistą Aleksiejem Nawalnym i jego nagraniami, co Kreml złości niepomiernie.