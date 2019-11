Lokalne budżety na minusie. Samorządy tną wydatki

– Mamy znacznie uszczuplone dochody, dlatego część zadań musi trafić na listę rezerwową – mówi prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Są to głównie inwestycje drogowe – remonty ulic na kwotę do 200 mln zł.

Samorządowcy podkreślają, że ich sytuacja finansowa nie byłaby tak trudna, gdyby zbyt niska subwencja oświatowa. – Wydatki na oświatę w ubiegłym roku wzrosły z 635 mln do 800 mln zł, a subwencja oświatowa zwiększyła się tylko o 40 mln zł – tłumaczył podczas briefingu Truskolaski. Podobnie jest w Częstochowie. – W 2015 r. miasto dołożyło do subwencji oświatowej 47 mln, w zeszłym 90 mln, a w obecnym dołoży już ok. 110 mln zł – mówi Tutaj.

Rząd jednak stoi na stanowisku, że koszty oświatowe nie mogą być aż tak dużym obciążeniem. – Tylko w tym roku subwencję oświatową dla samorządów zwiększyliśmy o ponad 3,8 mld zł – mówił podczas exposé premier Mateusz Morawiecki. Z kolei szef MEN Dariusz Piontkowski mówił w Polskim Radiu, że „samorządy nie dostrzegają, iż oświata to raczej inwestycja, a nie tylko i wyłącznie koszt". – Za każdym razem, gdy pojawia się konieczność dołożenia paru złotych do tego, co jest w subwencji, to biadolą – tłumaczył.