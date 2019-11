Renata Beger wraca do polityki. Zakłada związek zawodowy

Polski Związek Zawodowy Rolnictwa „Wyzwolenie" – tak nazywa się prawdopodobnie najmłodszy związek zawodowy w Polsce. Powstał we wrześniu z inicjatywy 42 rolników z kilku województw, a 25 października do rejestru wpisał go sąd. Na czele komitetu założycielskiego stanęła była posłanka Samoobrony Renata Beger.

Czy Beger wraca do polityki? – Chcę się zaangażować wyłącznie w działalność związkową. A co przyszłość przyniesie? Nigdy się nie mówi „nigdy" – ucina.

To nie pierwszy raz, gdy po odejściu z Sejmu angażuje się w życie publiczne. W 2013 r. została przewodniczącą Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony", a rok później opuściła go wskutek różnicy zdań co do formy działania. Zaczęła popierać protesty OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych Sławomira Izdebskiego, który przeforsował jej kandydaturę na wiceprzewodniczącą. Z tego związku też odeszła, a w 2018 r. weszła do komitetu założycielskiego Partii Chłopskiej innego b. posła Samoobrony Krzysztofa Filipka.