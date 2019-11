Spór o emerytów, czyli wielka koalicja na ostrym zakręcie

Czy znajdująca się na politycznym dnie z notowaniami w granicach 14 proc. SPD chce doprowadzić do upadku koalicji i nowych wyborów do Bundestagu? Za takim rozwiązaniem opowiada się nowa para kandydatów na szefów SPD Saskia Esken i Norbert Walter-Borjans. Zjazd partyjny SPD pod koniec listopada zadecyduje: wyjść z rządu, wybierając tę parę, czy też nie – popierając ich konkurentów Klarę Geywitz i Olafa Scholza.

Od wielu dni trwa atak na panią kanclerz w wykonaniu jej największego przeciwnika i politycznego wroga, jakim jest 63-letni Friedrich Merz. Były szef frakcji chadeckiej w Bundestagu pożegnał się lata temu z polityką, zmuszony w zasadzie do tego kroku przez Angelę Merkel. Gdy rok temu pani kanclerz odeszła ze stanowiska szefowej CDU, Merz postanowił ubiegać się o to stanowisko.

Merz nie złożył broni i czekał na dogodny moment do ataku. Nadszedł po wyborach do landtagu w Turyngii, gdzie w poprzednią niedzielę CDU przegrała nie tylko z postkomunistyczną Lewicą, ale też prawicowo-populistyczną Alternatywą dla Niemiec (AfD). Niewielki land z 2,1 mln mieszkańców nie powinien w zasadzie mieć znaczenia w skali 82-mln kraju. Nie dla Friedricha Merza. – Mamy do czynienia z brakiem działania oraz przywództwa. Tak nie może być jeszcze przez dwa lata. Nie stać na to ani Niemiec, ani Europy – grzmi Merz, domagając się zmiany przywództwa rządu, ale i CDU.