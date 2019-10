Lewice dwie, klub raczej jeden

Wszystko wskazuje na to, że w Sejmie funkcjonować będzie jeden federacyjny klub lewicy. Będzie się składać ze wspólnej partii, która powstanie po połączeniu Wiosny i SLD, oraz z partii Lewica Razem, która zachowa odrębność organizacyjną, choć w ramach wspólnej reprezentacji parlamentarnej.

Wspólna partia Czarzastego i Biedronia ma powstać na przełomie roku, ostateczny termin zależy od sądowych procedur, a przede wszystkim negocjacji w sprawie stanowisk i prawa do podejmowania decyzji, także finansowych. Jak można usłyszeć nieoficjalnie wśród nowych posłów lewicy, Wiosna nie będzie raczej kruszyć kopii o sprawy programowe, bo nie dorobiła się własnej tożsamości ideowej, poza deklarowanymi ogólnymi postulatami lewicowymi. Dla ludzi Biedronia ważne jest, by nie pozostać na marginesie i bez problemu uczestniczyć w wewnątrzpartyjnej konkurencji o pozycję polityczną. – Robert zadowoli się kandydowaniem na prezydenta i już od dawna mu nie zależy na budowaniu tożsamości – tłumaczy jeden z aktywistów Wiosny i dodaje: – Szkoda, że tak się stało, bo gdybyśmy byli bardziej zintegrowani, można by chociaż ciągnąć ludzi z SLD w stronę większej otwartości w sprawach światopoglądowych. Wielu starszych działaczy jest wciąż w tych sprawach dość betonowa.