Są szanse na koniec „epoki klatkowej”

„Hodowla klatkowa jest okrutna, przestarzała i nie ma na nią miejsca we współczesnym świecie" – twierdzą eksperci fundacji i wskazują, że część krajów już z niej zrezygnowała, inne podjęły decyzje, dając sobie czas na wprowadzenie zmian. Np. zakaz hodowli kur w klatkach już obowiązuje w Luksemburgu i w Austrii, a za pięć lat wejdzie w Niemczech. Słowacja, która zdecydowała się na ten krok pół roku temu, wyznaczyła dziesięcioletnie vacatio legis. Z kolei w Czechach niedawno posłowie przegłosowali zakaz hodowli klatkowej kur niosek, który miałby obowiązywać od 2027 r. Prawodawstwo sprzyjające dobrostanowi zwierząt (ale niezakazujące w pełni klatek) obowiązuje w Austrii, Szwecji, Niemczech, Holandii i Szwajcarii. – Bardzo chciałbym, żeby Polska wkrótce również dołączyła do państw z wysokimi standardami dobrostanu zwierząt hodowlanych – zaznacza prezes Szadkowska.

Pomysł krytykuje jednak Andrzej Danielak, prezes Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu, uważając, że jego entuzjaści kierują się „wyobrażeniem o rzekomym cierpieniu zwierząt, a nie rzeczywistą wiedzą". – W klatkach są najlepsze warunki środowiskowe dla drobiu. Jest non stop wymieniane powietrze, kury mają dostęp do wody spożywczej i zapewnioną kontrolowaną paszę. W dodatku kury nioski uwielbiają małe stadka i w klatkach doskonale się czują, o czym świadczy ich wysoka produktywność. Nikt się nad nimi nie znęca – przekonuje prezes Danielak. – To na wolnym wybiegu mogą łatwiej złapać zakażenie – zaznacza. I podsumowuje: – Jestem przeciwnikiem rezygnacji z chowu klatkowego, bo to są sposoby wypracowane przez kilkadziesiąt lat. Wprowadzenie takiego zakazu byłoby barbarzyństwem wobec polskiego rolnictwa – uważa Danielak.