W Kijowie zapowiadają zniesienie zakazu ekshumacji

- Chcemy podjąć konkretne kroki, również jeżeli chodzi o zniesienie zakazu ekshumacji. Ma to doprowadzić do wyjścia z skomplikowanej sytuacji, w której znalazły się nasze relacje - mówi "Rzeczpospolitej" Wereszczuk. - Jestem przeciwna by Wołodymyr Wiatrowycz pozostał szefem ukraińskiego IPN, z jego powodu skłóciliśmy się z Polakami - dodaje.