PiS i opozycja muszą zmierzyć się z powrotem tematu imigracji

Tusk o szczelnych granicach

Powrót tematu migracji to kolejna sprawa, w której bardzo uważnie wszyscy przyglądają się temu, co zrobi nowy-stary przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. W pierwszej wypowiedzi w tej sprawie wezwał m.in. do zajęcia stanowiska prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego (jako wicepremiera ds. bezpieczeństwa) oraz prezydenta Andrzeja Dudę. – To oni odpowiadają za bezpieczeństwo granicy – mówił Tusk. Kilka dni później ukazało się kolejne stanowisko byłego premiera. „Polskie granice muszą być szczelne i dobrze chronione. Kto to kwestionuje, nie rozumie, czym jest państwo. Ochrona nie polega na antyhumanitarnej propagandzie, tylko sprawnym działaniu" – stwierdził. Politycy PO akcentują też, że za czasów PiS polską granicę przekroczyło rekordowo dużo nielegalnych migrantów. – PO ma takie same badania co my – komentuje informator z PiS.