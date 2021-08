PiS pozbywa się Jarosława Gowina

Na dzień przed głosowaniem kontrowersyjnej ustawy premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o zdymisjonowaniu wicepremiera Jarosława Gowina. Oficjalnie powodem było niedostateczne tempo prac jego resortu nad Polskim Ładem. Nieoficjalnie politycy PiS podkreślają, że Gowin swoją retoryką w praktyce uniemożliwiał dalszą komunikację wokół Polskiego Ładu. PiS zaprasza wszystkich posłów Porozumienia do dalszej współpracy. Jednocześnie – jak wynika z naszych informacji – obowiązki ministra rozwoju przejmie premier Mateusz Morawiecki. – To sygnał, że nie zamykamy przed Gowinem całkowicie drzwi, ale dajemy mu bardzo mocny sygnał – mówi jeden z naszych rozmówców.

Ostateczna decyzja zapadła we wtorek na posiedzeniu władz PiS. Postanowiono też, że Sejm będzie głosował ustawę zwaną lex TVN już we środę. Politycy PiS w nieoficjalnych rozmowach od kilku dni przekonują, że większość do przeforsowania nowych przepisów jest zebrana. Ustawę poprzeć ma m.in. część działaczy Konfederacji związanych z narodowym nurtem tej partii. PiS liczy też na polityków, którzy do tej pory byli wierni Jarosławowi Gowinowi, zwłaszcza niektórych wiceministrów.