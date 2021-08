Tajemnicze imprezy promujące CPK. Kto je organizował?

Kto to organizował? Nie wiadomo – wynika z odpowiedzi, którą uzyskał Tadeusz Szymańczak. To były poseł I kadencji z ramienia PSL i jeden z liderów lokalnej społeczności sprzeciwiającej się budowie lotniska. Jest zainteresowany tym, by do niej nie doszło, bo dwie trzecie jego rodzinnego gospodarstwa rolnego jest objęte tzw. planem rezerwacji.