Szybki marsz talibów. Kunduz padł

Trzy miesiące temu prezydent Joe Biden zapowiedział całkowite wycofanie wojsk amerykańskich z Afganistanu do 11 września, w 20. rocznicę zamachów Al-Kaidy na USA. Talibowie dawali schronienie liderowi Al-Kaidy, Osamie bin Ladenowi. Stało się to powodem interwencji Amerykanów i ich licznych sojuszników.

USA potępiły ofensywę talibów, podkreślając, że jeśli chcą uzyskać międzynarodowe uznanie, to nie drogą wojny, lecz negocjacji pokojowych. Takie rozmowy z rządem trwają od prawie roku w Katarze. Zwyciężający bez trudu na froncie talibowie mają jednak coraz mniej powodów, by je prowadzić. Raczej zaatakują 4-milionowy Kabul. Pytanie kiedy. Ambasada USA wezwała w sobotę obywateli amerykańskich, by jak najszybciej opuścili Afganistan.