Z jednej strony – Forum Programowe i prezentacja głównych kierunków Koalicji Obywatelskiej, z drugiej – prezes PiS Jarosław Kaczyński przedstawiający jedynki Zjednoczonej Prawicy w jesiennych wyborach we wszystkich 41 okręgach. To był weekend politycznego kontrastu między PiS a opozycją. Obóz rządzący chce budować wrażenie, że jest kilka kroków dalej niż konkurencja. Opozycja – że łapie wiatr w żagle, ma już program.

Pytanie, kto jeszcze wejdzie w jej skład. Schetyna podkreślał w weekend, że przepustką na listy będą „przyzwoitość i rozsądek". Nie zgodził się na „politykę transakcyjną", co zostało odebrane jako słowa kierowane do ludowców.

Platforma ma w środę podjąć ostateczną decyzję co do formatu Koalicji Obywatelskiej, którą w tej chwili tworzą, poza PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska oraz samorządowcy, z których większość jest związana z Platformą. Ludowcy odpowiadają, że PO nie chce budować centrum i skręca w lewo, a „stołki" nie mają nic do rzeczy. – Czas rozmów się skończył – mówili w niedzielę politycy PSL. Jak deklarują, trwają prace nad projektem Koalicji Polskiej, czyli „nowego centrum".

Program zdrowotny zakładający zmianę w służbie zdrowia (60 min na SOR, 21 dni na dostęp do lekarza specjalisty, program walki z rakiem) jest powszechny, ale szczególnie kierowany na wieś i do małych miasteczek. To wynik rozmów polityków KO z mieszkańcami mniejszych miejscowości, gdzie powszechne są uwagi o braku dostępu do lekarzy i zapaści w służbie zdrowia. Zgodnie z oczekiwaniami Schetyna jako jeden z priorytetów wymienił pakiet „Wolność i demokracja". W nim m.in. akt odnowy demokracji, ale i głosowanie przez internet czy obligatoryjne referendum po zebraniu 1 mln podpisów. Te propozycje mają być ukłonem w stronę ludzi młodych, ale też wyborców Kukiza. Kolejne priorytety to „Czyste powietrze i woda", odejście od węgla w energetyce do 2040 r., program dla seniorów (w tym utrzymanie 13. emerytury) oraz „Przyjazna szkoła" z 1000 zł podwyżki dla nauczycieli.