Komisja ds. pedofilii z problemami

Najwyższa Izba Kontroli co roku bada wykonanie budżetów najważniejszych instytucji. Do urzędu Państwowej Komisji ds. Pedofilii, powołanej w reakcji na filmy braci Sekielskich o nadużyciach w Kościele, weszła pierwszy raz. Powód? Komisja, która obecnie prowadzi około 300 spraw, zaczęła pracę dopiero w listopadzie 2020 roku. I są powody do niepokoju. NIK nie wystawiła oceny ogólnej, bo w urzędzie brakowało koniecznych dokumentów, a nieprawidłowości stwierdzono sporo.

Wynika z niej, że komisja została ujęta w klasyfikacji części budżetowych dopiero od 1 stycznia 2021 roku. By mogła funkcjonować w ostatnich miesiącach 2020 roku, minister finansów przekazał z rezerw celowych 5 mln zł rzecznikowi praw dziecka Mikołajowi Pawlakowi z przeznaczeniem na finansowanie komisji. Następnie rzecznik ustanowił szefa komisji tzw. dysponentem trzeciego stopnia. Zdaniem NIK nie miał do tego podstaw prawnych. „W konsekwencji niezgodnego z prawem ustanowienia dysponenta trzeciego stopnia rzecznik praw dziecka nie miał możliwości sprawowania nadzoru nad komisją" – pisze Izba.

Ta ostatnia sprawa była jednym z tematów posiedzenia sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Zaniepokojenia błędami w finansowaniu nie kryła Magdalena Biejat z Lewicy. – Mając wytyczoną drogę dla działalności rzecznika, poszedłem poboczem, ale po to, by osiągnąć cel. Co by było, gdybym tego nie zrobił? Komisja do tej pory nie zaczęłaby działać – odpowiedział Mikołaj Pawlak.