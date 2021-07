Co zmienił powrót Donalda Tuska

Tuż przed ogłoszeniem powrotu Tuska do PO do ruchu Hołowni trafił poseł Platformy ze Śląska, Michał Gramatyka, który w ubiegłym roku pełnił m.in. funkcję w sztabie wyborczym Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Ten transfer w PO był przyjęty z dużym zaskoczeniem, i jak wynika z naszych rozmów, był traktowany jako bardzo poważny dzwonek alarmowy oraz ostrzeżenie pod adresem poprzedniego kierownictwa partii.

Politycy PO, z którymi rozmawialiśmy, liczą, że powrót Tuska będzie miał kilka efektów. Jeden z nich jest sondażowy – to trwały powrót PO na pozycję lidera i największej partii opozycyjnej. Drugi dotyczy konsolidacji samej partii, zarówno jeśli chodzi o rywalizację czy przejścia do ruchu Hołowni, jak i na styku Platformy i PSL. Ludowcy nie kryli i nie kryją cały czas ambicji budowy swojego centrowego bloku, w czym ma pomóc np. przejście byłego posła PO Ireneusza Rasia i budowa przez niego konserwatywnego stowarzyszenia „Tak! Polska" jako elementu środowiska PSL–Koalicji Polskiej. Trzecim efektem „powrotu króla" (jak o ostatnich wydarzeniach mówi się w PO) ma być odbudowa sytuacji, w której to PO w największej mierze uznawana jest za rywala PiS. Tusk w wakacje ma kontynuować objazd Polski i spotkania podobne do tych, jakie w ubiegłym tygodniu odbył w Szczecinie, co ma mieć efekt mobilizacji lokalnych struktur partii.