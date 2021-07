Dziurawa uchwała PiS w sprawie nepotyzmu

Zdaniem posła Marka Biernackiego skala nepotyzmu za czasów PiS przybrała ogromną skalę. – Uchwała to zagrywka piarowa, bo nawet w niej zostawiono furtkę, że pod pewnymi warunkami członkowie rodzin jednak mogą pracować (np. jeśli mają do tego kompetencje – red.). Jeśli chce się walczyć z nepotyzmem i korupcją, to nie zatrudnia się członków rodzin polityków i urzędników, a jeśli są zatrudnieni, to się im dziękuje – zaznacza Biernacki.