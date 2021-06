Spór Polski i Izraela bez rozwiązania

Uchwalona w miniony czwartek przez Sejm modyfikacja kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.) odnosi się do majątku znacjonalizowanego przez władze komunistyczne po wojnie. Jednak najpierw szef izraelskiej dyplomacji Yair Lapid, a potem premier Morawiecki bardzo szybko sięgnęli po demagogiczne argumenty odnoszące się do czasów okupacji.

– Kluczem do rozładowania sporu polsko-izraelskiego jest ustawa reprywatyzacyjna i rozpoczęcie rozmów o realizacji deklaracji terezińskiej. Polski rząd – chociaż ją podpisał – nigdy się nią nie zajął. Inne państwa mają ten problem za sobą, my ciągle wracamy do przeszłości – podkreśla w rozmowie z „Rzeczpospolitą" Lesław Piszewski, były przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP.