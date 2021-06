Hakerzy w skrzynkach posłów. Niektórzy dopiero się dowiadują

A afera e-mailowa zatacza coraz szersze kręgi. ABW i SKW ustaliły, że ofiarą ataku cybernetycznego w ostatnim czasie mogło paść co najmniej 150 osób publicznych – to urzędnicy, ministrowie, posłowie i senatorowie wszystkich opcji politycznych. Wielu z nich nie miało o tym pojęcia, dowiadują się dopiero teraz z pisma, które wręcza im policja w miejscu zamieszkania.

Włamania nie było

Portal WP.pl zapewnia nas, że nie było żadnego włamania na serwery poczty WP. „Insynuacje, jakoby kiedykolwiek w historii miało dojść do jakichkolwiek włamań do systemów pocztowych WP, są całkowicie nieprawdziwe. Kategorycznie sprzeciwiamy się kolejnej próbie przerzucenia odpowiedzialności za niefrasobliwość polityków na operatorów systemów poczty elektronicznej" – napisał do nas Michał Siegieda, rzecznik WP. To prawda, bo jak udało nam się ustalić, na liście ok. 150 osób mają być nie tylko użytkownicy tej poczty, ale również innych w popularnych serwisach informacyjnych. Jeden z ekspertów z rządowej instytucji od cyberbezpieczeństwa podkreśla: – Skrzynki w darmowych serwisach są na tyle bezpieczne, na ile bezpieczeństwo zapewniają ich właściciele. Chodziło raczej o jakość zabezpieczeń, a nie o to, kto, gdzie miał swoją pocztę – zaznacza.