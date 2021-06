Nowa partia satelicka PiS

Były rzecznik PiS ogłosił w niedzielę powstanie Partii Republikańskiej. Zjazd Republikański odbył się pod hasłem wzmocnienia PiS u władzy. „Odpolitycznienie samorządów, które powinny współpracować z rządem", „poszanowanie tradycji, własności i godności jednostki oraz rodziny", „najlepszą drogą do realizacji postulatów jest trwanie Zjednoczonej Prawicy" – to główne postulaty nowego bytu politycznego.

PiS bez 11 posłów Porozumienia nie ma większości w Sejmie. Bielan ze swoimi parlamentarzystami nie załatałby dziury po Gowinie nawet do spółki z Kukiz'15. Nie wszyscy kukizowcy głosowali za Lidią Staroń na RPO, mimo prośby prezesa. Kaczyński nie może być pewien Kukiza, a Bielan zawiódł go zbyt wiele razy. I nie chodzi tylko o to, że już raz odszedł z PiS i związał się z Polska Jest Najważniejsza, stworzoną w większości przez obecnych członków PO. To Bielan przekonał Kaczyńskiego do wyborów kopertowych w maju. Również on zapewniał, że pucz przeciwko Gowinowi uda się i przeciągnie posłów Porozumienia na swoją stronę. W obu przypadkach skończyło się blamażem.