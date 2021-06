PiS chce mobilizacji

Jak zwykle głównym punktem takiego spotkania było wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Z naszych rozmów wynika, że jednym z jego celów była przede wszystkim mobilizacja polityków i działaczy. Bo chociaż w Sejmie tym razem wydarzenia przebiegły zgodnie z planem, to np. wynik wyborów w Rzeszowie był dla partii rozczarowaniem, o czym pisała już „Rzeczpospolita". Ostatnie miesiące to też kolejne napięcia między koalicjantami PiS na bardzo wielu polach. – To spotkanie można było odebrać jako kolejne i być może już ostatnie ostrzeżenie pod adresem koalicjantów – przekonuje nasz informator.

W środę dwaj politycy – poseł niezrzeszony Łukasz Mejza oraz poseł Zbigniew Ajchler – ogłosili powstanie stowarzyszenia Centrum. Ma to być wstęp do powstania nowego koła poselskiego. Poseł Ajchler w głosowaniu poparł co prawda prof. Marcina Wiącka, ale jak sam później przyznał, była to pomyłka. Ajchler objął w tym tygodniu mandat po pośle Killionie Munyamie. W 2019 startował z listy KO.