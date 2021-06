Następcą Staroń może być Giertych

– Zachęcam wszystkich senatorów, by nie uwzględnili wniosku Sejmu dotyczącego pani Staroń. To cały komentarz – mówi mec. Roman Giertych, gdy pytamy, czy będzie kandydował do Senatu z okręgu olsztyńskiego. Mimo ostrożnego komentarza jest jednym z prawdopodobnych kandydatów.

