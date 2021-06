Skandal przy odsłonięciu pomnika cara Aleksandra III

– Zaczynał od (odsłaniania pomników carskich premierów) Siergieja Witte, Piotra Stołypina, takich rządowych reformatorów. Interesował się nimi, gdyż byli reformatorami, a Aleksandra III na pewno nie można do nich zaliczyć. To był człowiek, który dążył do zamrożenia wszystkiego, zakonserwowania – opisał „pomnikową" ewolucję prezydenta historyk Iwan Kuriłła.

– Jego presja na mniejszości narodowe doprowadziła do tego, że wszystkie one przyłączyły się do rewolucji: żydowska młodzież, polska, kaukaska, krajów bałtyckich – podsumował publicysta i członek prezydenckiej rady ds. społeczeństwa obywatelskiego Nikołaj Swanidze. Zdaniem jednak Kuriłły inicjatorzy postawienia pomnika na pewno nie chcieli przypominać carskiego antysemityzmu, „ale to jest pierwsze, co przychodzi do głowy na jego widok".