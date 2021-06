Kaczyński zapowiada, że kandyduje ostatni raz. Kto go zastąpi?

Kto i kiedy zostanie następcą Jarosława Kaczyńskiego? To pytanie, które często pojawia się i elektryzuje polską scenę polityczną. W ostatnich tygodniach sam wicepremier Kaczyński przyznał, że są co najmniej trzy osoby, które mogą go zastąpić.

Okazją do kolejnych rozważań na ten temat nie będzie zbliżający się kongres wyborczo-statutowy PiS. Bo chociaż będzie jednym z ważniejszych wydarzeń politycznych dla środowiska partii rządzącej od kilku lat, to w jego trakcie Jarosław Kaczyński ma odnowić swój mandat oraz dokonać strukturalnych zmian w partii. Jak zapowiedział Kaczyński w grudniowej rozmowie z „Rz", będzie kandydował po raz ostatni. Deklaracja prezesa PiS odsuwa pytanie o sukcesję w partii o kolejne lata.

Warto odnotować, że w sondażu rozpoznawalni i cieszący się zaufaniem prezesa PiS politycy mają bardzo niskie notowania jako potencjalni następcy. Joachima Brudzińskiego – o którym głośno ze względu na niedawny wpis na Twitterze o tym, że w sprawie niepowodzenia programu budowy promów nie będzie tłumaczył się „hołocie i popaprańcom" – jako możliwego prezesa partii wskazuje 0,3 proc. Szefa MON Mariusza Błaszczaka widzi w tej roli zaledwie 0,2 proc., a wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina 0,6 proc. Na tym tle więcej wskazań ma inny zaufany człowiek prezesa PiS – europoseł Adam Bielan. Jako następcę Kaczyńskiego wskazuje go w naszym badaniu 1,9 proc. ankietowanych. Co ciekawe, aż 6 proc. respondentów wskazuje, że nie ma osoby, która by mogła zastąpić Kaczyńskiego. 0,5 proc. twierdzi za to, że liderem PiS mógłby się stać wicepremier i minister rozwoju Jarosław Gowin.