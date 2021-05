Rosja uchwala nowe prawo z nienawiści do Chodorkowskiego

Rosyjska Duma rozpoczęła przyjmowanie poprawek do kodeksu karnego, zwiększających kary za udział w „organizacjach niepożądanych". Zmiany są skierowane właśnie przeciw Otkrytoj Rossii Chodorkowskiego, mimo że formalnie nie została ona do takich zaliczona. Nie przeszkodziło to również trzy miesiące wcześniej w skazaniu jednej z jej aktywistek z Rostowa nad Donem z takiego paragrafu. – Gdy tylko poprawki zostaną przyjęte, zacznie się prawdziwe polowanie na naszych działaczy – stwierdził dyrektor wykonawczy Otkrytoj Rossii Andriej Piwowarow. Również Chodorkowski nie ma co do tego wątpliwości.