Mała rebelia u republikanów. W tle Donald Trump

Korespondencja z Nowego Jorku

Liz Cheney to trzecia najważniejsza republikanka w Izbie Reprezentantów, pochodzi z rodziny o długiej tradycji republikańskiej. Jeżeli partia pozbawi ją stanowiska, będzie to kara za głośne krytykowanie Donalda Trumpa. Cheney wyrzucała mu, że podżegał do oblężenia Kapitolu 6 stycznia i szerzył pomówienia o sfałszowaniu wyborów.