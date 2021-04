W Rzeszowie nowy sojusz prawicy w kampanii prezydenckiej

W PiS ruch Porozumienia i Solidarnej Polski w Rzeszowie traktuje się przede wszystkim jako symboliczny, a nie taki, który ma realne znaczenie, jeśli chodzi o wybory w mieście. – To bardziej przesłanie do Warszawy, a nie do Rzeszowa – słychać w Sejmie. Jeden z naszych informatorów zwrócił uwagę, że poparcie dla radnego Kotuli było bardzo niewielkie, a on sam miałby najpewniej problemy z rejestracją własnego komitetu (potrzeba do tego co najmniej 3 tysięcy podpisów).

Cechą charakterystyczną kampanii w Rzeszowie jest to, że liczący się kandydaci nie startują z komitetów partyjnych, ale z własnych komitetów. Robi to zarówno Warchoł, jak i kandydatka popierana przez PiS – wojewoda Ewa Leniart, jak i kandydat opozycji (KO, PSL, Lewicy i Polski 2050 Szymona Hołowni), wiceprzewodniczący Rady Miasta Konrad Fijołek. W wyścigu startuje jeszcze poseł Konfederacji Grzegorz Braun. – W tych wyborach nie będzie liczyć się legitymacja partyjna, wręcz przeciwnie, ważny będzie dystans do partii – to wniosek z badań elektoratu, o którym tuż po rozpoczęciu wyborczego wyścigu opowiadali nam politycy zarówno z Prawa i Sprawiedliwości, jak i z opozycji. Nasi rozmówcy podkreślali, że to jeden z efektów wpływu na wyborców w mieście długoletnich rządów prezydenta Ferenca, który mimo związków z SLD we wszystkich ostatnich kampaniach wyborczych startował jako kandydat niezależny (i wygrywał z ogromną przewagą). Widać to też w przemówieniach kandydatów. – Jeśli w rzeszowskim ratuszu zasiądzie osoba z zewnątrz, która ma swoich szefów politycznych, to będzie ich słuchać. Co zrobić, a czego nie robić, będzie decydował albo pan premier Kaczyński, albo pan minister Zbigniew Ziobro – mówił w trakcie prezentacji swojego kampanijnego hasła radny Fijołek.