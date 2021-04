Senator stworzy Nową Partię Liberalną?

Zmniejszenie liczby posłów do 300, wprowadzenie do Konstytucji RP prawa usunięcia z urzędu prezydenta RP większością dwóch trzecich Zgromadzenia Narodowego, a także wyraźnego przepisu o rozdziale państwa od Kościoła, przyjęcie euro, uproszczenie podatków oraz legalizacja: związków partnerskich z możliwością adopcji dzieci, aborcji i eutanazji – to tylko kilka z liczącego ponad 100 pozycji programu Nowej Partii Liberalnej. W ubiegłym tygodniu zaprezentował go na Facebooku Wadim Tyszkiewicz.

