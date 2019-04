Thun: Polexit, jeśli PiS pozostanie u władzy

Rafał Trzaskowski jest o kilka poziomów lepszym politykiem, wykładowcą akademickim, człowiekiem, ale i nawet narciarzem niż Andrzej Duda- uważa Róża Thun odpowiadając, czy obecny prezydent stolicy mógłby kandydować na prezydenta Polski.

„Ostatnio jechałam z lotniska taksówką i kierowca miał różaniec na lusterku powieszony. I ja od razu myślę, że "pisior". Ale jak to może... połapałam się, że tak pomyślałam – że my kojarzymy religię katolicką z PiS-em" – mówiła pani na jednym ze spotkań, pukając się w głowę. Dlaczego symbole religijne kojarzą się pani z PiS?

Sens mojej wypowiedzi sprzed kilku lat, którą w skandaliczny sposób zmanipulowała rządowa telewizja, był inny! Symbole religijne bynajmniej nie kojarzą mi się z PiS- em. To byłoby okropne, bo wokół nas jest mnóstwo symboli religijnych, a ja nie chciałabym zbyt często myśleć o tej paskudnej partii. Ja sama noszę krzyżyk. I kojarzy mi się z Chrystusem, naprawdę nie z partią fatalnie rządzącą w Polsce. Kojarzy mi się z tym rewolucyjnym przykazaniem, które właśnie On przyniósł na ziemię: kochaj bliźniego swego. I nigdzie nie powiedział, że ten bliźni ma być miły, tak samo myśleć, wierzyć i kochać jak ja. A mamy go kochać. Strasznie trudne przykazanie. To, że pisowska telewizja znajduje i wycina jakiś kawałeczek mojej wypowiedzi sprzed lat, z jednego z moich rozlicznych spotkań świadczy tylko o wielkiej determinacji do manipulowania, jątrzenia za wszelką cenę, napuszczania jednych na drugich. No i świadczy to o dogłębnym poszukiwaniu haków, grzebaniu w starych filmikach w Internecie, ciekawe czy również w podsłuchach i innych nagraniach. Jeszcze się dobrze kampania nie zaczęła, ale Kurski już usłużnie demonstruje swoją gotowość do manipulowania i rozlewania trucizny. Do tego w Krakowie, po raz pierwszy na uroczystości rocznicy śmierci Jana Pawła II nie wpuszcza się dziennikarzy, z redakcji uważanych za nieprzychylne władzy!

Ale z pani wypowiedzi może wynikać, że każdy kto odmawia różaniec musi być z PiS?

Wróćmy do zmanipulowanego kawałeczka nagrania, któremu za nasze podatki telewizja, która powinna być publiczna, poświęciła tyle czasu. Przecież to jasne, że mówię że zbyt bliska relacja Kościoła Katolickiego z partią rządzącą w Polsce, do tego doprowadziła, że do takiego niekontrolowanego skojarzenia może dojść. I właśnie opisuję to, że nawet mi się ten błąd zdarzył.

Zapytam wprost, Polak katolik to dla pani problem?

Powtarzam raz jeszcze: sens mojej wypowiedzi był taki – instrumentalne traktowanie religii przez PiS prowadzi do tego, że święte dla nas symbole mogą się zacząć kojarzyć z konkretną partią. Przeraża mnie i boli wykorzystywanie religijności ludzi, świąt kościelnych, miejsc które dla wielu są święte, do uprawiania polityki partyjnej i to nie takiej, która łączy, pomaga zrozumieć drugiego człowieka, nakazuje pomagać obcemu, innemu, dostrzec jego problem. Straszne jest kiedy religia i instytucje kościelne są używane, lub same aktywnie działają na rzecz dzielenia polskiego społeczeństwa, siania nienawiści w stosunku do obywateli innych krajów, podważania wielkich osiągnięć gwarantujących nam pokój i demokrację. Straszne jest, kiedy hierarchowie kościoła, instytucji do której wielu z nas miało najwyższe zaufanie, nie tylko ukrywają krzywdy, które powyrządzali, ale jeszcze obrzucają innych oszczerstwami, kalumniami, pomówieniami i głoszą z ambony przeciwieństwo ewangelii.

Dlaczego głosowała pani przeciwko unijnej dyrektywie, wbrew interesom twórców i artystów?

Gdyby udało usunąć z tej dyrektywy sławetny artykuł 13, głosowałabym za. Zależy mi na ochronie praw autorskich. Niestety zapis w wyżej wymienionym artykule daje szerokie pole do nadużyć . Wymaga od platform pełnej kontroli treści zanim one na te platformy trafią, wiemy jednak niewiele o tym w jaki sposób ten przesiew treści ma się odbywać. Nie da się tego robić ręcznie. Musi być zastosowana jakaś technologia, czyli tzw. filtry treści. W tak niezwykle ważnej i wrażliwej kwestii, nie mogę głosować bez posiadania pełni informacji o funkcjonowaniu oraz konsekwencjach tych rozwiązań.

Czy unijna dyrektywa może doprowadzić do ograniczenia wolności w Internecie?

To zależy jak będzie wdrożona, a jak przy każdej dyrektywie, wdrażać ją będą rządy państw członkowskich. To może doprowadzić do tego, że na tej samej platformie, będę widzieć inne treści będąc w Strasburgu, a inne w Krakowie. Skutkiem mogą być przywileje dla jednych, dyskryminacja innych, a nie budowa wspólnego rynku. A poza tym zanim Sejm przyjmie odpowiednie przepisy, powinniśmy wiedzieć jak filtry treści będą funkcjonować i mieć pewność, że nie będą naruszały swobody wypowiedzi oraz wyjątków od prawa autorskiego.

Komisja Europejska zdecydowała, że wszczyna postępowanie z art. 7 w związku z nowym trybem postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów w Polsce. Słusznie?

Komisja Europejska ma jako pierwszy obowiązek stać na straży Traktatów. To co robi ws. Polski jest w interesie Polaków. Brak reakcji na odbieranie sędziom ich niezawisłości mógłby być uznany za niedopełnianie obowiązków.

Czy nie jest tak, jak mówią politycy PiS, że KE uczestnicy w kampanii wyborczej atakując PiS?

PiS wmawia nam już od dawna, że wszyscy ciągle go atakują. Po prostu biedny i prześladowany, kiedy podporządkowuje instytucje państwa i zawłaszcza niezależne sądownictwo. Niech PiS się wycofa z niekonstytucyjnych zapisów i praktyk, a natychmiast, z ulgą, Komisja Europejska wstrzyma procedurę. I my też odetchniemy. Serio.

Kilka dni przed wyborami europejskiemi TSUE ogłosił datę rozprawy w sprawie KE przeciwko Polsce, Czechom i Węgrom za odmowę przyjęcie uchodźców w ramach decyzji o relokacji podjętej na szczycie we wrześniu 2015 r. Polska powinna być otwarta na przyjmowanie uchodźców?

Zaczęliśmy tę rozmowę od różańca i chrześcijaństwa. Polska, każdy z nas, powinien być gotowy pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. A rząd, instytucje publiczne i kościół powinny nam w tym pomagać przez edukację, wytwarzanie życzliwości, budowanie wspólnoty, a nie sianie lęków, wrogości i agresji do bliźniego.

„Tu nie chodzi o spór o sądownictwo, ale o to, by przeciągnąć decyzję przed datę wyborów do PE; by rozgrywać Polskę politycznie" – ocenił minister Zbigniew Ziobro termin wyroku TSUE w sprawie Sądu Najwyższego, który ma zapaść w maju. TSUE i KE nie powinny odpuścić rządowi PiS?

Zgoda na niszczenie demokracji, na niszczenie praworządności w jakimkolwiek państwie członkowskim UE, to koniec Unii Europejskiej i narażenie Polski na ogromne niebezpieczeństwo. Rząd PiS-u miał już wiele okazji i zaproszeń do tego, żeby cofnąć ustawy, które niszczą nasze państwo. Nie skorzystał. A teraz zmiany w kalendarzu narzuconym przez wymogi proceduralne, mogłyby być zrozumiane jako manipulacje ze względu na wybory. Zbigniew Ziobro nie przyjmuje do wiadomości, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości jest naprawdę niezawisły i nie można wywrzeć na niego nacisku.

Czy nieprzestrzeganie przez PiS unijnego prawa może doprowadzić do tego, że PiS wyprowadzi Polskę z UE?

Nieprzestrzeganie prawa i deprecjonowanie unijnych instytucji to jest właśnie powolne wyprowadzanie nas z Unii. Nie da się być w Unii nie przestrzegając zasad na których jest oparta. W dodatku permanentne sączenie fałszywych, wrażych informacji o Unii i o różnych państwach członkowskich – ma stopniowo przygotowywać podatny grunt do takiej decyzji .

Polexit jest realny?

Niestety, jeśli PIS pozostanie u władzy, to jak najbardziej. Rządzący nie mówią o swojej ogromnej niechęci do UE, bo sondaże wskazują na to, że zdecydowana większość Polaków, chce być w Unii. PiS coś bajdurzy o tym jak będzie zmieniać Unię, czytaj: rozbijać. I to jest największą ambicją Putina: rozbić Unię Europejską. Wielu z nas ciągle jeszcze, wyobraża sobie, że do wyprowadzenia Polski z Unii potrzebne jest referendum, a tu Polacy zdecydowanie opowiedzą się za pozostaniem. Błąd! Ustawa o umowach międzynarodowych w Art. 22a, dokładnie opisuje jak to się odbywa: głosowanie zwykłą większością w Sejmie, podpis prezydenta. I tyle. W punkcie czwartym ww artykułu czytamy: „Prezes Rady Ministrów notyfikuje Radzie Europejskiej decyzję o wystąpieniu z Unii Europejskiej".

Pani konkurentką do PE z PiS, z małopolskiego pierwszego miejsca, jest Beata Szydło. Jak pani ocenia kompetencje Beaty Szydło, jako kandydatki w wyborach europejskich?

Z pewnością ma imponujący zbiór broszek.

Chciałaby pani debatować z premier Szydło?

Zapraszam panią Szydło do debaty. Może być w mediach, albo w jej rodzinnych Brzeszczach, albo w moim rodzinnym Krakowie. Albo jeszcze gdzieś indziej. Ale niech nie przysyła zastępstwa z dalszego miejsca na liście, jak to wydaje się robić dotychczas. Jako liderka listy Koalicji Europejskiej wzywam na debatę liderkę listy Zjednoczonej Prawicy z tego samego okręgu wyborczego. I mam nadzieję, że nie będzie się zachowywać tak, jak w czasie wcześniejszej kampanii wyborczej jej dzisiejszy kolega z rządu, Zbigniew Ziobro. Uciekał przede mną konsekwentnie. W końcu ja poszłam na jego spotkanie z wyborcami w Nowej Hucie, i tam się na mnie rzucili uzbrojeni w chorągiewki z godłem PiSu z jednej i polskim orłem z drugiej strony, wzmożeni patriotycznie wielbiciele tego pokój niosącego kandydata. To była bardzo komiczna scena!

A co pani chciałaby zrobić w nowej kadencji w PE?

Muszę nadal dbać o to żeby polski konsument, ale i polski przedsiębiorca nie był traktowany na rynku europejskim gorzej niż jego zamożniejsi odpowiednicy. Nieróbstwo przedstawicieli pisowskiego rządu w Radzie, ale i brak zaangażowania europosłów PIS, robi z nas konsumentów i przedsiębiorców gorszego sortu. Musimy wspólnie z wyborcami uratować pozycję Polski i dalej pracować nad coraz silniejszą i bezpieczniejszą Unią. To rozumiem jako prawdziwie patriotyczne wyzwanie.

Czy Fidesz Orbana powinien zostać trwale usunięty z EPP?

Fidesz i Orban zostaną usunięci z EPP jeśli partia rządząca na Węgrzech nie dokona bardzo zasadniczych zmian w swojej polityce. W tym celu dokonano pierwszego kroku: członkostwo Fidesz w EPP zostało zawieszone i powołana została specjalna komisja do sporządzenia raportu na temat m.in. zmian, które Orban zadeklarował.

Liczy pani, że PE po wyborach przechyli się bardziej na lewo?

Co to dziś znaczy na lewo lub prawo? Dziś mamy inny podział i w Polsce i w całej Unii: na demokratów z jednej i populistów z drugiej strony. Demokraci z różnych frakcji będą zapewne pracować coraz bliżej z sobą wzajemnie, po to żeby nie tylko nie pozwolić populistom zniszczyć Unii i jej dorobku, ale też po to aby prowadzić tę delikatną konstrukcję ku coraz solidniejszej integracji.

Czy Donald Tusk mógłby zostać nowym szefem EPP?

Dla Donalda Tuska, bardzo wiele opcji stoi otworem, bo mało jest takich wybitnych postaci w polityce w ogóle. On w dodatku jest otoczony nie tylko ogromnym i rosnącym szacunkiem, ale też wielką sympatią. Przyznaję, że obserwuję to z radością.

Jeden z sondaży pokazał, że w wyborach prezydenckich Andrzeja Dudę mógłby pokonać... Rafał Trzaskowski, wiceszef EPP i prezydent stolicy. Trzaskowski nadawałby się na prezydenta Polski? Byłby lepszy od Dudy?

Przecież to oczywista oczywistość, że Rafał Trzaskowski jest o kilka poziomów lepszym politykiem, wykładowcą akademickim, człowiekiem, ale i nawet narciarzem niż Andrzej Duda. Ciekawe, w czym Andrzej Duda mógłby choć trochę dorównać prezydentowi stolicy.

Czy jeśli KE przegra wybory do PE z PiS to niezbędne będą zmiany władz w PO?

Koalicja Europejska zmierza do wygranej w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Szeroka koalicja to modelowe rozwiązanie w skali UE by wygrać z populistami. Ogromnego wysiłku wymaga odkłamywanie pisowskiej propagandy, budowanie odpowiedzialności za całą Unię i odchodzenie od popularnej postawy siedzenia w kącie i narzekania. Nie posiadamy też wielkiej maszyny propagandowej, którą są media publiczne itd. Ale ufam, że wyborcy nie dadzą się zwieść i zagłosują na tych którzy budują, a nie rozwalają, którzy trzymają się konkretów, są kompetentni i tak współformują Unię, żeby funkcjonowała coraz sprawniej, sprawiedliwie i solidarnie. Nie wszystko się udaje, ale dzięki tym, którzy są na listach Koalicji Europejskiej, udało się bardzo dużo, a przed nami roboty huk!