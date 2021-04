Birma: gdy świat debatuje, junta morduje

– Rosja pomaga juncie, bo zakłada, że generalicja wygra i niestety wszystko na to wskazuje. A już później junta będzie musiała jakoś się odwdzięczyć. Rosja co najmniej zyska tak, że sprzeda tam więcej broni. Ale też Moskwa liczy, że dzięki temu zwiększy się status międzynarodowy Rosji, bo można tam zrobić to samo co w Syrii, tylko bez interwencji zbrojnej. Przy okazji można pokazać światu, że bez Rosji nie da się rozwiązywać problemów również w tej części świata. Ostatecznie i tak przecież może przehandlować Birmę z Chińczykami czy Zachodem – mówi nasz rozmówca.