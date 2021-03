Dolny Śląsk - Wspólna Sprawa. Rusza nowy projekt polityczny

Dolny Śląsk – Wspólna Sprawa – to nazwa nowego projektu politycznego na Dolnym Śląsku. Łączy on 50 samorządowców z regionu.

Szeregi członków stowarzyszenia – zaprezentowanego oficjalnie 1 marca – rosną. Jak słyszymy, wkrótce po oficjalnym przedstawieniu do jego założycieli zgłosiło się kilkadziesiąt kolejnych osób, lokalnych liderów w samorządach na Dolnym Śląsku. Z naszych informacji wynika, że do stowarzyszenia zgłaszają się też samorządowcy z innych województw, którzy chcą się przyłączyć do przedsięwzięcia. – Projekt, o którym rozmawiamy, nie jest przeciwko komukolwiek. Jest projektem za – mówił prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.