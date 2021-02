Skandal obyczajowy ocali jedność królestwa?

Na dwa miesiące przed datą głosowania do parlamentu w Edynburgu (Stormont) starcie między dwojgiem najważniejszych szkockich polityków osiągnęło punkt krytyczny. Alex Salmond, który w 2014 r. złożył dymisję z urzędu pierwszego ministra po przegranej pierwszego referendum o niezależności Szkocji, oskarżył swoją następczynię Nicolę Sturgeon o fabrykowanie oskarżeń pod jego adresem i wstrzymanie publikacji odnoszących się do niego stenogramów przez parlament.

13 kobiet oskarżyło Salmonda o molestowanie seksualne. W procesie w 2019 r. został on jednak całkowicie oczyszczony z winy. W 2018 r. komisja szkockiego parlamentu uznała, że śledztwo „było tendencyjne". Teraz Salmond oskarża Sturgeon, którą wprowadził do polityki, o próbę „całkowitej eliminacji z życia publicznego i wtrącenia do więzienia".