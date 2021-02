UE-Rosja: Sankcje nie uderzą w oligarchów

Ministrowie spraw zagranicznych UE spotkali się w poniedziałek w Brukseli i po raz pierwszy od słynnej wizyty Josepa Borrella 5 lutego w Moskwie dyskutowali o relacjach z Rosją. Spotkanie wysokiego przedstawiciela UE ds. polityki zagranicznej z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych zostało skrytykowane przez ministrów państw Europy Środkowo-Wschodniej – Litwin nazwał je „straconą szansą", a Słowak „kompletną wpadką". Ale nawet krytycy tej inicjatywy Borrella uznali, że przynajmniej dla wszystkich jasne staną się intencje Moskwy i konieczność zmiany kursu wobec Rosji. Okazuje się jednak, że nie do końca.

Wtórował mu szef unijnej dyplomacji. – Jasne jest, że Rosja jest na kursie konfrontacyjnym z Unią Europejską. W przypadku pana Nawalnego istnieje wyraźna odmowa poszanowania ich zobowiązań, w tym odmowa uwzględnienia orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wśród ministrów spraw zagranicznych odbędzie się ważna dyskusja na temat tego, jak na to zareagować, i mam nadzieję, że zrobimy to w sposób zjednoczony i zdecydowany – powiedział Josep Borrell.

– Ci, którzy stosują represje, nie mogliby istnieć bez wsparcia oligarchów. To są dwie części tej samej układanki – mówił potem dziennikarzom Leonid Wołkow w wypowiedzi cytowanej przez EurActiv. Według niego istnieje ryzyko, że działania o ograniczonym zakresie i skierowane do wąskiego kręgu ludzi mogą być mniej skuteczne, „jeśli są to urzędnicy Kremla, którzy nie podróżują i nie mają aktywów za granicą". – Może tym razem oligarchów znów nie będzie na liście, ale postaramy się uzbroić w cierpliwość i wyjaśnimy, dlaczego są oni tak samo kluczowymi elementami reżimu represji, jak urzędnicy FSB – powiedział Wołkow.