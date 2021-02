Prezydencki minister o awansie Greniucha

Dodał, że rozmawiał z prezesem IPN i członkami kolegium Instytutu, którym przekazał jednoznaczne stanowisko prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie nominacji we wrocławskim oddziale IPN.

W ubiegłym tygodniu Instytut Pamięci Narodowej poinformował, że stanowisko p.o. dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu objął dr Tomasz Greniuch.

Przeciwko decyzji IPN zaprotestowali m.in. historycy z Uniwersytetu Wrocławskiego, – Od pewnego czasu odnosimy wrażenie, że Wrocław jest całkowicie pomijany w rachubach centralnych władz IPN, w patrzeniu na to, kto powinien przewodzić temu oddziałowi. Przecież Wrocław to jest potężny środek uniwersytecki. Wielokierunkowy, wielodyscyplinarny, wieloideologiczny – mówił prof. Grzegorz Strauchold z Instytutu Historii Uniwersytety Wrocławskiego.

A inny poseł KO Robert Kropiwnicki pytał, „czy ten człowiek ma być gwarancją niezależności i obiektywności naukowej? - Otóż to jest naturalne, że wpuszczanie brunatnych ludzi na wysokie instytucje państwowe skończy się bardzo źle dla nas wszystkich – uważa poseł Kropiwnicki.

Protestowała też Ambasada Izraela w Polsce. - Ze zdziwieniem przyjęliśmy informację, ze nowy dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu pan Tomasz Greniuch nie widzi nic złego we wznoszeniu ręki w nazistowskim pozdrowieniu" – napisała w komunikacie.

W piątek na Twitterze do sprawy odniósł się również wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. - W IPN nie powinno być miejsca dla ludzi, którzy hajlowali. To oczywiste. Im szybciej ta sprawa zostanie zamknięta dymisją, tym lepiej dla Polski" – napisał minister Sasin.

A wczoraj wieczorem do sprawy odniósł się prezydencki minister Wojciech Kolarski. - "W ostatnich dniach rozmawiałem z prezesem IPN i członkami kolegium Instytutu. Przekazałem jednoznaczne stanowisko Prezydenta @AndrzejDuda w sprawie nominacji we wrocławskim oddziale. Dyrektorem w IPN może być wyłącznie osoba o nieposzlakowanej opinii" - napisał minister Kolarski.

Szef Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek na konferencji prasowej odniósł się do pytania, czy nie widzi niczego kontrowersyjnego w tym, że dyrektorem oddziału IPN we Wrocławiu został człowiek, który w przeszłości używał symboli nazistowskich i był liderem Obozu Narodowo-Radykalnego.

- To jest czyn, którego autor nie akceptuje. Za ten czyn przeprosił i wielokrotnie, już przed laty, powiedział, że ten czyn był błędem - powiedział Szarek.

Prezes IPN przypomniał też komunikat, w którym Instytut odniósł się do zarzutów wobec Greniucha, zaznaczając, że "dotyczą jego zachowań z czasów młodości".

- Zarzuty kierowane przeciwko dr. Tomaszowi Greniuchowi dotyczą jego zachowań z czasów młodości. Wielokrotnie w ciągu ostatniej dekady przyznał, że były one błędem i przeprosił za nie – napisano w komunikacie.

Sam Tomasz Greniuch deklarował, że jego związki z ONR zakończyły się w 2013 r. – Jest to indywidualna, myślę, dla każdego kwestia, kiedy człowiek ostatecznie dorasta, kiedy uświadamia sobie, że jego przeszłość może ciążyć. Tak, moja przeszłość ciążyła na moich dawnych działaniach, natomiast dzisiaj otwarcie mówię, że jest to zamknięty rozdział – tłumaczył w mediach.

W komunikacie zamieszczonym na stronie IPN dr Tomasz Greniuch twierdzi, że „nigdy nie był nazistą, a za nieodpowiedzialny gest sprzed kilkunastu laty jeszcze raz przeprasza i uważa go za błąd" .

- Moja rodzina została doświadczona przez oba totalitaryzmy: niemiecki nazizm i sowiecki komunizm. Nigdy nie byłem nazistą, za nieodpowiedzialny gest sprzed kilkunastu laty jeszcze raz przepraszam i uważam to za błąd – przyznał dr Greniuch.

I dodał, że "symbole i gesty, które wznosił, to była młodzieńcza brawura, często głucha na zdrowy rozsądek i konsekwencje" - Nigdy jednak nie miały one podłoża gloryfikowania totalitaryzmów! - zapewnił p.o. szefa oddziału IPN we Wrocławiu.