Opozycja odbiła w Sejmie największą grupę: polsko-izraelską

By zrozumieć tło obecnej rozgrywki, trzeba się cofnąć do ubiegłej kadencji. Grupa polsko-izraelska, jedno z kilkudziesięciu podobnych gremiów w parlamencie, liczyła wówczas 64 członków, a jej przewodniczącym był poseł PO Michał Szczerba.

Zastosowano prostą sztuczkę, polegającą na napompowaniu grupy. Doszło do tego 27 lutego 2018 r., gdy do składu dopisało się około 100 polityków PiS. Mając liczebną przewagę, wybrali własnego przewodniczącego, późniejszego ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

A w PiS? – Nie było jakiegoś szczególnego nacisku, by przebić liczebnie opozycję – wspomina członek grupy Marek Ast z PiS. – Ale oczywiście byliśmy poinformowani o terminie i proszeni o to, by być obecnym. Gdy rozpoczęło się posiedzenie, było widać, że kolegów z klubów opozycyjnych jest zdecydowanie więcej. Koalicja Obywatelska potraktowała sprawę ambicjonalnie, co jest oczywiście konsekwencją sytuacji z ubiegłej kadencji – dodaje.