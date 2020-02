PiS nie idzie za ciosem

Napięcia i nieporozumienia wynikają między innymi z sytuacji, w której – inaczej niż w 2015 r. – funkcjonuje odrębny ośrodek prezydencki. To sprawia, że wewnętrznie nie ma prostego powrotu do tego, co było w 2015 czy nawet 2018, czy 2019 roku. Wcześniej politycy PiS deklarowali, że wraz ze startem kampanii czy nawet ogłoszeniem terminu wyborów skład zostanie od razu ogłoszony. Dwa dni po konwencji inaugurującej nadal go jednak nie znamy. Przez kilka tygodni odbywały się zresztą „koordynujące" spotkania z udziałem przedstawicieli PiS, Pałacu Prezydenckiego i Nowogrodzkiej oraz rozmowy na najwyższym szczeblu. A sprawę zaczynają dostrzegać już media. W poniedziałek, po przygotowanej za duże środki, dobrze ocenianej wewnętrznie konwencji, media szukają innych tematów – np. tygodnik „Do Rzeczy" pisze o „trudnym procesie powoływania sztabu".

Już w ubiegłym tygodniu nasi rozmówcy z PiS sygnalizowali, że największym wyzwaniem w trakcie formowania zaplecza kampanii było powołanie rzecznika – osoby odpowiedzialnej za komunikację. Wszystkie ośrodki władzy mają swoich rzeczników i metody komunikacji, co powoduje, że w ostatnich dniach o kampanii Dudy mówili wszyscy – i każdy na swój sposób. Teraz ma się to zmienić, a jedna osoba ma odpowiadać za komunikację całej kampanii. Jak słyszymy, decyzja o obsadzeniu tej newralgicznej funkcji już zapadła.

Opozycja nie śpi

To jest o tyle istotne, że opozycja próbuje kontratakować. I to na dwóch polach: onkologii oraz samego gestu posłanki Lichockiej. W poniedziałek kandydatka KO Małgorzata Kidawa-Błońska zaapelowała wprost do prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie ustawy o rekompensacie dla TVP. – Panie prezydencie, ja żądam, żeby pan zawetował tę ustawę. Niech pan ma odwagę i powie ludziom, że są najważniejsi – powiedziała Kidawa-Błońska w trakcie wizyty w Płocku. – Jeżeli pan jest taki dobry, to wygra pan te wybory bez telewizji publicznej – dodała. KO szykuje się do własnej konwencji, która odbędzie się 29 lutego w Warszawie.