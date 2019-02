Sondaż: TVP Kurskiego ma kłopot z rzetelnością

Zarówno Polsat News, jak i TVN 24 są lepiej oceniane w sondażu IBRiS niż informacyjny kanał telewizji publicznej TVP Info.

Telewizja publiczna to jeden z głównych tematów politycznych w Polsce. Budzi sprzeczne uczucia: jest oskarżana o nierzetelność, prowokacje i przekraczanie standardów dziennikarskich. Jej prezes Jacek Kurski uważa ją zaś za „ostoję prawdy, wolności, pluralizmu medialnego w Polsce". Z najnowszego sondażu IBRiS wynika jednak, że z prezesem TVP nie zgadza się większość badanych. 50 proc. respondentów twierdzi, że źle ocenia rzetelność „Wiadomości", flagowego programu informacyjnego telewizyjnej Jedynki. 29 proc. jest przeciwnego zdania. Z kolei rzetelność całego kanału informacyjnego czyli TVP Info, negatywnie ocenia 43 proc., a pozytywnie niespełna 30 proc.

Kilka dni temu z „Wiadomości" odszedł jeden z głównych prezenterów Krzysztof Ziemiec. We wtorek poinformowano, że będzie on prowadził popołudniowy „Teleexpress". Nic dziwnego, że wolał inny telewizyjny szyld: „Teleexpress" negatywnie ocenia tylko 28,5 proc. badanych, a pozytywnie – niespełna 37 proc. Należy podkreślić, że nawet niektórzy wyborcy PiS mają zastrzeżenia co do rzetelności „Wiadomości" (15 proc.) i TVP Info (8 proc.). - Otoczka i atmosfrera wokół TVP, różne wydarzenia, choćby zabójstwo Pawła Admowicza, sprawiają, że wyostrzyła się polityczna ocena całej TVP - mówi prof. Stanisław Mocek, medioznawca i rektor Collegium Civitas.

Częstym argumentem PiS, który broni TVP, jest opinia, że „TVN robi to samo, tylko w drugą stronę". Czy tę opinię podzielają respondenci? Niezupełnie, skoro rzetelność głównego programu informacyjnego TVN, czyli „Faktów", pozytywnie ocenia ponad 56 proc. badanych, a negatywnie 22,5 proc. Co do rzetelności TVN 24 – sytuacja jest podobna: ponad 54 proc. uważa antenę za rzetelną, a 18 proc. – nie. Na tle konkurencji najsolidniej wypada Polsat zarówno w swoim głównym programie informacyjnym „Wydarzenia" (prawie 60 proc. ocen pozytywnych i 11,4 proc. negatywnych), jak i w ocenie całej anteny Polsat News. Za rzetelną uważa ją ponad 45 proc. badanych, a 12 proc. ma zdanie przeciwne.

Dobre oceny mają też odwrotną stronę: ponad 42 proc. badanych nie wie, jak oceniać newsowy kanał Polsatu. Może to wynikać z niższej oglądalności – według portalu wirtualnemedia.pl w styczniu 2019 r. kanał miał 1,10 proc. udziału w rynku. TVP Info ma 3,53 proc. udziału z tendencją spadkową, ale za to tylko 27 proc. badanych ma kłopoty z jego oceną. TVN 24 jest pierwszy w rankingu oglądalności kanałów informacyjnych (4,84 proc. średniego dobowego udziału w rynku). Według IBRiS 27 proc. badanych nie potrafi ocenić jego rzetelności.