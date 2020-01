Bułgaria odwraca się od Turcji

Za to poinformowali, że obaj zbierali informacje szpiegowskie: jeden od 2017 roku, a drugi – od 2018. Interesowały ich sprawy energetyczne, bezpieczeństwo kraju oraz procesy polityczne. – Uważamy te decyzje (...) za otwarcie nieprzyjazne i prowokacyjne – natychmiast odpowiedział rosyjski MSZ.

W ciągu ostatnich czterech miesięcy w sumie Sofia uznała za persona non grata już trzech rosyjskich dyplomatów. Jeszcze w październiku ubiegłego roku usunięto z kraju pierwszego sekretarza ambasady Rosji za „zbieranie od września 2018 roku informacji będących tajemnicą państwową i przeprowadzanie w tym celu regularnych, konspiracyjnych spotkań z osobami, które je posiadały".

Wcześniej Bułgarzy oskarżyli o szpiegostwo miejscowego polityka, lidera ruchu Rusofile Nikolę Malinowa. Prokuratura twierdzi, że był on beneficjentem dość skomplikowanego finansowego systemu otrzymywania pieniędzy z Rosji. Miał za nie tworzyć partię polityczną oraz kupić „jednego z miejscowych operatorów telekomunikacyjnych".

Jednak do dzisiaj nie zamieniła tych stwierdzeń w formalny akt oskarżenia. Za to na dziesięć lat zakazano wjazdu do Bułgarii „biznesowym partnerom" Malinowa. Pierwszym z nich jest szef Rosyjskiego Instytutu Studiów Strategicznych Leonid Reszetnikow, w poprzednim swoim wcieleniu generał rosyjskiego wywiadu zagranicznego. Drugim zaś Konstantin Małofiejew, zwany w Rosji „prawosławnym oligarchą", związany bowiem jest z Cerkwią. Znany zaś z finansowania rosyjskich bojówkarzy w Donbasie.