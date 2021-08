Dulkiewicz deklaruje, że Gdańsk jest gotów przyjąć imigrantów

- Dziś w obliczu dramatycznych wydarzeń, których świadkami jesteśmy niemal na żywo, dzięki mediom, musimy wykazać się ludzkimi, solidarnymi odruchami - powiedziała Dulkiewicz nawiązując do deklaracji samorządowców, gotowych pomóc rządowi nieść pomoc uchodźcom z Afganistanu.

- To co jest najważniejsze to to, żeby być przygotowanym także kulturowo. Pamiętajmy, że ludzie z Afganistanu pochodzą z zupełnie innego obszaru kulturowego, religijnego. My w Gdańsku już w 2016 roku przygotowaliśmy model integracji imigrantów - mówiła prezydent Gdańska.

- My nie znamy dzisiaj jeszcze szczegółów, czekamy na rozmowę z przedstawicielami rządu - dodała Dulkiewicz dopytywana, czy Gdańsk deklaruje gotowość przyjęcia imigrantów. Potwierdziła jednocześnie, że Gdańsk chce ich przyjąć dodając, że jej miasto jest "pierwszym w Polsce, które przyjęło politykę w kwestii integracji imigrantów".