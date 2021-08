W imieniu PiS Suski broni lex TVN. W Sejmie okrzyki "hańba"

- Te przepisy mają zapobiegać takim atakom na Polskę, które w ostatnim czasie miały miejsce. Miały miejsce ataki, które można nazwać wojną hybrydową - ze strony jednego z naszych sąsiadów mieliśmy sytuację, w których zaatakowano naszych ministrów, ostatnio nawet pojawiły się przypadki terroru, co do których są przypuszczenia, że są inspirowane z pewnej części naszego kontynentu, nie z Unii Europejskiej oczywiście. Trzeba polski rynek medialny przed takimi możliwościami chronić, żeby Polak był mądry przed szkodą, a nie po szkodzie, to jest podstawowa sprawa - powiedział Marek Suski.

Suski złożył poprawkę

W czasie serii pytań Suski uzupełnił swe wystąpienie i złożył poprawkę wydłużającą okresy przejściowe do siedmiu miesięcy od dnia upływu terminu obowiązywania koncesji. - Po to właśnie, żeby ta stacja, której tak rzekomo bronicie, miała czas na dopełnienie przepisów, jakie w Polsce obowiązują - bo nie jest prawdą, że my chcemy likwidować jakieś stacje, chcemy tylko, żeby inwestorzy zagraniczni przestrzegali polskiego prawa i to jest rzecz, która jest niezwykle istotna - powiedział.



- Wy dzisiaj bronicie kogoś, kto jest inwestorem w Polsce i inwestuje tutaj łamiąc polskie prawo. To jest dopiero hańba, to jest zdrada polskich interesów. Trzeba bronić polskich interesów - mówił, zwracając się do posłów opozycji.