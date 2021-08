Mentzen: Obawiam się, że ceny jeszcze bardziej będą rosnąć

Z czego wynika obecna inflacja, czy można ją zatrzymać? - Przyczyn jest mnóstwo, począwszy od drobnych, wewnętrznych, tzn. wprowadzenia mnóstwa podatków pośrednich - powiedział Sławomir Mentzen dodając, że opłaty paliwowe czy podnoszenie akcyzy wprost przekładają się na poziom naszych wynagrodzeń.

- Drugi punkt to wydrukowanie mnóstwa pieniędzy, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Te pieniądze poszły na rynek - mówił rozmówca Jacka Nizinkiewicza. Zaznaczył, że w efekcie o kilkadziesiąt do kilkuset procent podrożały surowce. Wiceprezes partii KORWiN dodał, że znacznie wzrosły też ceny transportu morskiego z Azji. - Przede wszystkim rosną koszty pracy, ponieważ ludzie zarabiają coraz więcej. Wszystko to przekłada się na to, że ceny rosną - tłumaczył.