Ludwik Dorn: Polska 2050 to worek, w którym siedzi kot

W rozmowie z „Wprost” Dorn ocenił, że powrót Donalda Tuska do Platformy Obywatelskiej to „szansa na powrót do notowań z 2019 roku, czyli 27 proc. wyborczego poparcia, przekonanie na nowo rozczarowanych i zniesmaczonych Platformą wyborców”. - Tusk wysyła przekaz: jest energia, jest moc, aby te dwa miliony wyborców, którzy z PO bryknęli do Hołowni i częściowo do Lewicy, wróciły. To rozsądne, wie, czego chce i dobiera do tego właściwe narzędzia - mówił.

