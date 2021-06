Gowin przedstawił program Porozumienia. „Jutro powiem, z kim i jak chcemy zmieniać Polskę”

- Państwo musi być skuteczne, ale też silne. Państwo musi pozostawiać jak największą przestrzeń wolności dla jednostek, stowarzyszeń, rodzin i samorządów. Chcemy, żeby nasze państwo było w pełni demokratyczne i praworządne - powiedział Gowin, otwierając kongres. Zastrzegł, że jego ugrupowanie opowiada się „za szerokim zakresem kompetencji samorządów”. - Trzeba pilnować, by przyznając zadania przeznaczać na nie środki. Stąd jeden z najważniejszych postulatów - zwiększenie udziału samorządów w podatkach PIT i CIT - mówił.

Wicepremier zwracał też uwagę na „troskę o nasze środowisko”. - To jest dobro, które nasze pokolenie musi przekazać następnym pokoleniom. Stąd nasz wkład w transformację energetyczną - stwierdził.

Marcin Ociepa, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, w czasie części kongresu dotyczącej bezpieczeństwa, podkreślał „dynamicznie zmieniająca się sytuację w naszym najbliższym otoczeniu”, która „powinna nas motywować do zwiększania nakładów na rozwój sił zbrojnych, na ich innowacyjność”. - Porozumienie jest tą siłą polityczną, która zwraca uwagę na konieczność komplementarnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa. Rok pandemii pokazał, jak ważne jest dla nas zdrowie, jak ważny jest system ochrony zdrowia - akcentował.

Ociepa zwrócił też uwagę, że „ten rok to wielki triumf samorządu terytorialnego”. - To najlepszy dowód na to, że państwo polskie jest silne siłą swoich społeczności lokalnych. Nie moglibyśmy skutecznie walczyć z pandemią, gdyby nie partnerstwo z samorządem - mówił. - Pandemia unaoczniła nam, że powinniśmy gruntownie przemyśleć fundamenty samorządności lokalnej. Musimy samorządom dać poczucie stabilizacji finansowej i stworzyć warunki realizacji podstawowych potrzeb społecznych - wtórował mu Stanisław Bukowiec. - Postulujemy wprowadzenie stałego mechanizmu wsparcia – subwencję inwestycyjną dla samorządów - dodał poseł Porozumienia z okręgu tarnowskiego, zaznaczając, że „niekorzystne dla jednostek samorządu terytorialnego zmiany w systemach podatkowych wymuszają działania systemowe”.

Propozycje Porozumienia w zakresie systemu ochrony zdrowia to m.in. wzrost nakładów na kształcenie w zawodach medycznych czy rozwój nauk medycznych i farmaceutycznych. - Pandemia koronawirusa pokazała nam wszystkim jak ważny jest sprawny i efektywnie działający system opieki zdrowotnej. Wierzymy głęboko, że dbałość o zdrowie Polaków jest powinnością odpowiedzialnego państwa - mówił Michał Wypij.