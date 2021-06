Gowin: Tusk to polityk formatu europejskiego

Pytany, czy rozważa możliwość poparcia opozycji przy tworzeniu rządu technicznego odparł: – Gdybym rozważał taką możliwość, to już by mnie w koalicji rządowej nie było.

- Mirażem jest mówienie o jakimś rządzie technicznym, który by sformułowała opozycja. Ale mirażem są też nadzieje na to, że da się zbudować stabilną większość w ramach Zjednoczonej Prawicy bez Porozumienia - stwierdził oceniając, że albo Porozumienie będzie częścią obozu rządowego, albo będzie alternatywa: przedterminowe wybory lub rząd mniejszościowy, "dżuma albo cholera.

Po tym, jak posłowie Zbigniew Girzyński, Małgorzata Janowska oraz Arkadiusz Czartoryski postanowili założyć własne koło , liczba członków klubu PiS spadła do 229. PiS nie ma już w Sejmie większości.

- Doświadczyłem też zdrady. Nie jest to w polityce nic rzadkiego. Natomiast myślę że ci, którzy chybotają łódką jaką jest Polska, w imię swoich osobistych korzyści, w imię tego, żeby mieć znowu jedynkę do Parlamentu Europejskiego, tacy ludzie na zawsze okryją się hańbą – oświadczył.

Na pytanie, czy czuje się zdradzony przez część polityków Porozumienia, którzy dołączyli do partii tworzonej przez europosła Adama Bielana, Jarosław Gowin odparł, że w ciągu roku doświadczył heroizmu "wielu" swych "przyjaciół z Porozumienia". - Byliśmy w różnych momentach - i rok temu, i teraz - poddawani bardzo silnej i bardzo różnorodnej presji - stwierdził.

- Jeszcze nie wiem. Mówiąc szczerze, kalendarz dnia każdego ministra, nie tylko mnie, jest tak wypełniony, że nie sięgam myślami nawet do dnia jutrzejszego – dodał.

"Tusk zbuduje szklany sufit nad Platformą"

Według nieoficjalnych informacji, 3 lipca na Radzie Krajowej Platformy Obywatelskiej zostanie ogłoszony powrót Donalda Tuska do krajowej polityki.

Jarosław Gowin - w przeszłości polityk PO - ocenił, że Tusk to "polityk nietuzinkowy, polityk formatu europejskiego". - Na pewno doda 2-3 proc. Platformie Obywatelskiej - przewidywał.

- Ale równocześnie to jest polityk, który ma bardzo silny elektorat negatywny i moim zdaniem on zbuduje szklany sufit nad Platformą Obywatelską. Sądzę, że dużo większy potencjał do mobilizowania nowych głosów dla Platformy ma Rafał Trzaskowski - ocenił Gowin.

- Ale to jest wewnętrzna sprawa Platformy, w jaki sposób poukładać nowe władze - zaznaczył wicepremier.

Odnosząc się do swego odejścia z PO powiedział, że nikogo nie zdradził. - To, że wyszedłem z Platformy Obywatelskiej było wynikiem tego, że Platforma zdradziła samą siebie. W momencie, gdy do niej wstępowałem, była partią umiarkowanie konserwatywną w sprawach kulturowych i zdecydowanie wolnorynkową gospodarczą, a Donald Tusk świadomie zmienił ją w taką trochę bezideową partię władzy, coraz bardziej dryfującą na lewo - podkreślił.